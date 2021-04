Vida Urbana Inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros terminam nesta segunda-feira O pagamento do boleto de inscrição poderá ser feito até o dia 5 de maio; provas estão previstas para o dia 27 de junho de 2021

Termina nesta segunda-feira, 12, a prazo para interessados se inscreverem no concurso que dá oportunidade para ingresso no Corpo de Bombeiros. O certame oferta 115 vagas, sendo 100 para soldado 2ª classe (praça), e 15 para aspirante a oficial. Por causa das altas taxas relacionadas à pandemia do novo coronavírus, o período de inscrições do certame sofreu mudanç...