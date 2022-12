Vida Urbana Inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros se iniciam nesta quarta-feira, 21 Edital oferta 100 vagas para praças e 10 para oficial cadete; interessados poderão se inscrever a partir das 10h desta quarta-feira

Iniciam-se a partir das 10h desta quarta-feira, 21, as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). O edital oferta 100 vagas para praças (90 masculino e dez feminino) e dez vagas para oficial cadete (9 masculino e 1 feminino). Interessados poderão se inscrever até as 18h do dia 19 de janeiro, horário oficial de Brasília. Também começa no mes...