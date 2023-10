Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Pium, cidade situada no oeste do Estado, para preenchimento de vagas de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior para as Secretarias de Administração, Saúde e Educação.

Os interessados poderão se inscrever até às 23h59min do dia 30 de novembro exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico: www.icapto.com.br.

De acordo com o edital, os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 15 mil.

O valor da taxa de inscrição custa R$ 70 para nível fundamental; R$ 80 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

O prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição também começa nesta segunda-feira, com encerramento nesta terça-feira, 31.

Cargos

Ainda segundo o documento, são mais de 250 vagas para preenchimento imediato e mais de 160 para formação de cadastro reserva.

Para a Secretaria da Administração, há vagas para os seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais, motorista, vigia noturno, assistente administrativo; brigadista; guarda municipal; monitor de aluno e técnico em contabilidade.

Para a Secretaria da Saúde o certame oferece vagas para auxiliar de consultório dentário; agente comunitário de saúde; fiscal de vigilância sanitária; motorista categoria C; Secretária executiva do Conselho de Saúde; técnico em contabilidade; assistente administrativo; técnico em enfermagem; técnico em radiologia e imanelogia; técnico em manutenção de edificações; fiscal de tributação; serviço social; biomédico; cirurgião dentista; educador físico; enfermeiro; farmacêutico; fonoaudiólogo; inspetor de vigilância sanitária; fisioterapeuta; médico clínico geral; nutricionista; médico veterinário; entrevistador cadastro único; orientador social; psicólogo; serviço social.

Para a Educação, o edital oferta vagas para professor de educação física; professor de artes; professor de ciências biológicas e da natureza; professor de geografia; professor de história; professor de língua inglesa; professor de língua portuguesa; professor de matemática; professor com licenciatura plena em pedagogia; professor de ensino religioso; psicólogo e serviço social.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 17 de dezembro. A publicação do resultado preliminar será no dia 2 de janeiro de 2024. A divulgação final do concurso para o dia 24 do mesmo mês.

Todos os processos de execução do concurso estarão disponíveis no endereço eletrônico www.icap-to.com.br.