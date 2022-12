Vida Urbana Inscrições para o concurso da GMP de Palmas se iniciam dia 19 de dezembro e Vunesp é a organizadora São 50 vagas para o cargo da Guarda Metropolitana e candidatos com ensino médio completo de 18 a 45 anos podem participar do processo seletivo; taxa de inscrição é de R$ 90.

Interessados em participar do concurso público da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP)podem se inscrever a partir das 10h do dia 19 de dezembro até as 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2023, por meio do site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp), banca responsável pela organização. São 50 vagas para preenchimento imediato e 50 p...