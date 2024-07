Vida Urbana Inscrições para o concurso da Educação de Palmas começam nesta segunda-feira (8) Prazo segue até o dia 25 de julho. Provas estão previstas para dia 1º de setembro e resultado final para dia 25 de novembro

As inscrições para o Concurso Público para Provimento de Cargos do Quadro de Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas começam nesta segunda-feira (8), às 10 horas, e se estenderão até o dia 25 de julho, devendo serem feitas exclusivamente pelo site da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico da Universidade Federal do Tocantins (Copese/UFT), responsável p...