As inscrições para o concurso da Agência de Fomento foram prorrogadas. O prazo inicial dado pelo órgão se encerraria na segunda-feira, 16. A nova data vai até o dia 26 de outubro. As vagas são para candidatos com formação em níveis médio e superior, com salários de até R$ 2,7 mil.

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) é responsável pela seleção e as inscrições podem ser realizadas no site da instituição. A taxa varia de R$ 60 a R$ 100. A seleção oferta dois cargos de nível médio, técnico de fomento e motorista, com remuneração de R$ 2 mil.

Para nível superior, as vagas são para analista jurídico, analista contábil, analista em comunicação, analista de sistemas, analista de TI, analista de gestão de pessoas, analista de fomento, analista de avaliação e analista de crédito, com salários de R$ 2,7 mil.

As provas estão previstas para o dia 26 de novembro, pela manhã para os cargos de nível médio e à tarde, para nível superior.