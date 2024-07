Vida Urbana Inscrições para o 18° Festival Gastronômico de Taquaruçu são homologadas O evento está marcado para acontecer entre os dias 4 e 8 de setembro, na praça Vereador Tarcísio Machado da Fonseca

A Agência Municipal de Turismo de Palmas (Agtur) divulgou a relação da homologação das inscrições para o 18º Festival Gastronômico de Taquaruçu. No documento publicado no Diário Oficial do Município de quarta-feira (10), constam o nome do participante, categoria e nome do prato, além da data, horário e local do Workshop. Para conferir o documento acesse aqui O workshop ocorrerá no dia 16 de julho, das 13h...