Vida Urbana Inscrições para I Prêmio Estadual de Educação Fiscal 2021 estão abertas até o dia 6 de julho Interessados podem buscar o edital e realizar a inscrição no site www.audifisco.org.br. Todas as etapas do prêmio serão realizadas de forma virtual devido à pandemia da Covid-19

As inscrições para o I Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Tocantins – Edição 2021, que tem o objetivo de premiar as melhores iniciativas do Estado com o tema a Educação Fiscal, seguem até o dia 6 de julho deste ano. Os interessados podem buscar o edital e realizar a inscrição no site www.audifisco.org.br. Todas as etapas do prêmio serão realizadas de forma virtua...