Vida Urbana Inscrições para fotógrafos e artistas plásticos exporem em Palmas se encerram 9 dias Serão escolhidas sete propostas com prêmios no valor de R$ 3.000,00 cada

As inscrições para a divulgação de projetos em artes visuais na Galeria de Artes do Sesc em Palmas e do projeto Arte ao Cubo se encerrarão no dia 28 de fevereiro, daqui a nove dias. O Sesc recebe inscrições de projetos de fotógrafos e artistas plásticos ou visuais para exposição individual ou coletiva, preferencialmente de arte contemporânea, em artes visuai...