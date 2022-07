Vida Urbana Inscrições para cursos técnico e superior do IFTO terminam neste domingo, 24 36 vagas são ofertadas para a unidade de Porto Nacional

Termina neste domingo, 24, o prazo para inscrições no processo seletivo de vagas remanescentes dos cursos superior em logística e técnico em informática subsequente, para o segundo semestre de 2022, do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), campus Porto Nacional, região central do Estado. Conforme o IFTO, são disponibilizadas 24 vagas para o curso técnic...