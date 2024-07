Vida Urbana Inscrições para cursos de graduação no norte do Tocantins se encerram nesta segunda São oferecidas 215 vagas distribuídas em 12 cursos de graduação nos campus de Araguaína e Tocantinópolis

As inscrições para selecionar estudantes para a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se encerram nesta segunda-feira (1º). Ao todo, são oferecidas 215 vagas distribuídas em 12 cursos de graduação nos campus de Araguaína e Tocantinópolis. Os candidatos devem realizar as inscrições pelo site ...