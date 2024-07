Vida Urbana Inscrições para curso pré-vestibular Vem Enem são prorrogadas até 3 de agosto São ofertadas 300 vagas para aulas presenciais, 410 na modalidade online e 40 para o intensivão aos sábados e domingos

As inscrições para o curso pré-vestibular Vem Enem 2024, que se encerrariam nesta segunda-feira (22), foram prorrogadas até o dia 3 de agosto. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM). Acesse aqui para conferir o documento O projeto é organizado pela Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP) e oferece um total de 300 vagas para aulas ...