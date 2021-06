Vida Urbana Inscrições para curso pré-vestibular gratuito que oferece 600 vagas começam na próxima segunda-feira Projeto da Prefeitura de Palmas selecionará estudantes de baixa renda para complementar os estudos para o Enem entre os meses de agosto e outubro no modelo à distância

Estudantes de baixa renda da Capital que pretendem fazer o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) deste ano têm como opção para complementar os estudos o projeto Vem Enem, curso pré-vestibular gratuito que oferece 600 vagas. A Prefeitura de Palmas lançou o edital no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 25, e de acordo com o documento, as inscrições para c...