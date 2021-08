Vida Urbana Inscrições para curso de Medicina na Unitins encerram nesta segunda-feira Universidade oferece 40 vagas para a primeira turma do curso na cidade

Os interessados em concorrerem uma das vagas do curso de Medicina da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), campus Augustinópolis, têm até esta segunda-feira, 16, para realizar as inscrições. As inscrições podem ser feitas através do site da instituição até 23h59. A taxa custa R$ 120 e o candidato tem até o dia 17 de agosto para efetuar o pagamento. O processo se...