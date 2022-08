Vida Urbana Inscrições para Corrida do Pé de Pequi em Araguaína, encerram nesta quarta-feira, 24 Evento está previsto para ocorrer no próximo domingo, 28, às 7h; expectativa é de reunir 900 atletas profissionais e amadores

Termina nesta quarta-feira, 24, o prazo de inscrição para a Corrida do Pé de Pequi, que será realizada pela primeira vez no próximo domingo, 28, às 7h em Araguaína, região norte do Estado. O total da premiação é R$ 18.400, o valor será destinado aos cinco primeiros colocados de cada uma das sete modalidades, conforme a Prefeitura de Araguaína. Os Interessados podem ...