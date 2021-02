Vida Urbana Inscrições para concurso dos Bombeiros começam nesta terça-feira, 9 O certame tem remuneração inicial prevista para cadetes de R$ 4.805,62, válida durante o período de formação de três anos. Após a conclusão para Aspirante a Oficial, o valor será reajustado para R$ 8.952,33

As inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros terão início nesta terça-feira, 9, em formato on-line, e vão até o próximo dia 26 deste mês. Ao todo, são ofertadas 15 vagas para cadetes, o cargo inicial da carreira de oficial do CBM/TO, e mais 100 para aluno soldado, que irão compor a carreira de Praças da corporação. O lançamento do edital do certame ocorre...