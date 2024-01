Começam nesta sexta-feira, 5, a partir das 10h, as inscrições para o concurso do Ministério Público do Tocantins. São ofertadas 54 vagas entre cargos de nível médio e superior e formação de cadastro de reserva. As provas serão aplicadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos (Cebraspe) no dia 3 de março.

Segundo o edital, as inscrições são realizadas no site do Cebraspe com o valor de R$130 para nível superior e de R$ 100 para nível médio. A data limite para pagamento é 24 de janeiro.

As vagas de nível médio para assistentes têm remuneração inicial de R$ 4.657,34 e as de nível médio de cargos técnicos, R$ 5.184,60. Para as vagas de nível superior, o salário é de R$ 10.056,33.

É obrigatório ter o diploma de ensino médio ou superior completo na especialidade em disputa no concurso para assumir a vaga caso seja aprovado.

Para mais informações, basta acessar o edital disponível neste link.

Solicitação de inscrição com isenção de taxa

O período de solicitação de inscrição com isenção de taxa também tem início nesta sexta-feira.

Podem solicitar a isenção, mulheres participantes de programas de direcionamento ao aleitamento materno, conforme a lei nº 3.459/2019, que comprovarem a contribuição em programas de aleitamento materno no período de dois anos anteriores à publicação do edital, por meio de documento expedido pela entidade coletora, no qual conste o nome completo da doadora, o CPF e os dados referentes à doação.

Também, o candidato eleitor convocado e nomeado que tenha prestado serviço eleitoral, conforme a lei nº 4.000/2022, com documento expedido pela Justiça Eleitoral que comprove o serviço prestado à Justiça Eleitoral, por, no mínimo, dois eventos eleitorais (eleição ordinária, suplementar, plebiscito ou referendo), consecutivos ou não, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição.

Os candidatos devem enviar a documentação até quarta-feira, 10, via upload, por meio do link.

Confira as vagas: