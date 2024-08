Vida Urbana Inscrições para concurso do IFTO com salários de até R$10,4 mil começam nesta quinta-feira Interessados podem se inscrever até o dia 27 de agosto, exclusivamente pela internet, via formulário de inscrição

Começam nesta quinta-feira (15), as inscrições para concurso público do Instituto Federal do Tocantins. O edital é destinado ao provimento de cargos da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) e da carreira de Técnicos Administrativos em Educação (TAE) do Quadro de Pessoal Permanente. São 50 vagas, sendo 35 de professor EBTT e 15 de técnico admini...