Inscrições para concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins encerram nesta sexta-feira

As inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros Militar, que oferece 155 vagas, vão até esta sexta-feira, 26. A aplicação de provas da primeira fase do certame está marcada para ocorrer no dia 11 de abril, sendo destinado para homens e mulheres com níveis de graduação médio e superior. O lançamento do edital do certame ocorreu no último dia 8 deste mês,&n...