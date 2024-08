Vida Urbana Inscrições para concurso com salários de até R$ 10,4 mil terminam nesta terça-feira Os inscritos têm até esta quarta-feira (28) para pagar o boleto com a taxa. As oportunidades são para oito unidades do Instituto Federal do Tocantins (IFTO)

As inscrições para o concurso de professor e técnico administrativo nos campi do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) encerram nesta terça-feira (27). Ao todo são 35 vagas para professores e 16 para técnicos. Os salários com os benefícios chegam a R$ 10,4 mil. As oportunidades são para as unidades do Instituto em Palmas, Colinas do Tocantins, Dianóp...