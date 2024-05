Vida Urbana Inscrições para Cavalgada de Araguaína e Garota Expoara 2024 terminam nesta semana A Expoara deste ano ocorre de 29 de maio a 9 de junho no Parque de Exposições Dair José Lourenço

O prazo para as inscrições do concurso Garota Expoara 2024 encerram nesta quarta-feira (22), já para inscrever as comitivas que vão participar da XXXIV cavalgada o interessado tem até a sexta-feira (24). Ambas as atividades fazem parte dos eventos da Expoara 2024, que ocorre de 29 de maio a 9 de junho, no Parque de Exposições Dair José Lourenço, em Araguaína.