Vida Urbana Inscrições para blocos de rua no Carnaval de SP começam no próximo dia 15 De acordo com a prefeitura, será dada prioridade para os blocos tradicionais dos Carnavais passados na cidade

A Prefeitura de São Paulo anunciou que os blocos podem fazer inscrições a partir do próximo dia 15 para o Carnaval do ano que vem. A gestão Ricardo Nunes (MDB) estima em 15 milhões o número de pessoas para as festas de rua em 2022. As inscrições vão até 5 de novembro. De acordo com a prefeitura, será dada prioridade para os blocos tradicionais dos Carnavais passad...