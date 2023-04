As inscrições da 31ª Corrida de Rua do Trabalhador de Araguaína estão abertas até dia 27 de abril com premiações em mais de 14 categorias. O valor total do prêmio chega a R$ 32.600.

Segunda a Prefeitura de Araguaína, a corrida será dividida por categorias: Elite, Juvenil (de 14 a 19 anos), Adulto( 20 a 29 anos), Veterano I (30 a 39 anos), Veterano II(14 a 49 anos), Veterano III( 50 a 59 ) e Veteraníssimo acima dos 60 anos.

Os valores das premiações serão destinados aos cincos primeiros colocados de cada categoria, R$ 2.500 para o primeiro colocado da Elite, R$ 1.000 para o segundo, R$ 900 ao terceiro, R$ 250 para o quarto e R$ 200 para o quinto colocado.

De acordo com a prefeitura, a categoria da Elite será uma categoria aberta, somente as demais categorias que terão os cincos primeiros colocados, por idade e sexo, masculino e femenino.

São R$ 550 para o primeiro colocado, R$ 450 o segundo colocado, R$ 300 ao terceiro colocado, R$ 250 para quarto colocado e R$ 200 para o quinto colocado

Inscrições

Interessados podem realizar a inscrição até o dia 27 de abril no site https://corridaderua.araguaina.to.gov.br/ e preencher com nome completo, RG, CPF, data de nascimento, endereço da residência e registro de uma conta bancária para o pagamento do prêmio ao corredor vencedor.

Percurso

Os competidores realizarão um percurso de 9 km, que inicia às 7h da manhã em frente do Complexo Esportivo Pedro Quaresma, segue pela Avenida Via Lago até a Avenida Filadélfia, e retorna até o ponto de partida.