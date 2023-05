As inscrições seguem abertas até dia 18 de maio para a 1ª Corrida dos 100 Limites, em Gurupi, região Sul do Estado.

A prova será disputada no dia 28, com largada às 6h30 no final da Avenida S 15 esquina com a Avenida A, próximo à caixa d'água da Saneatins, em direção ao Aeroporto Comandante Jacinto Nunes.

As modalidades serão com 7 categorias e um percurso de 8km, entre femenino, masculino divididos por faixa etárias, público geral e atletas da cidade.

Todas as categorias receberão premiação em dinheiro que pode chegar até R$ 400, para os cinco primeiros colocados. As inscrições podem ser feitas pelo www.centraldacorrida.com.br, o valor da taxa é de R$ 55 com 400 vagas.

A organização informou que a entrega do kit será na rua 7 entre Goiás e Pará, N°1147, centro de Gurupi, nos dias 26 e 27 de maio, das 8h às 17h e 8h às 12h, respectivamente.