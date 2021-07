Vida Urbana Inscrições para 746 vagas da UFT estão abertas candidatos que fizeram o Enem entre 2017 e 2020 Inscrições podem ser feitas somente via internet até a próxima segunda-feira

Com ingresso no segundo semestre de 2021, a Universidade Federal do Tocantins inscreve para 746 vagas, exclusivamente, aos candidatos que participaram de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2017, 2018, 2019 e/ou 2020. As vagas estão distribuídas para 40 cursos nos sete câmpus da UFT. O período de inscrições do o Processo Seleti...