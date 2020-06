Vida Urbana Inscrições no Cursinho Pré-Vestibular/Enem do Sesc terminam nesta segunda-feira Aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira com duração de uma hora e online

As matrículas para o Cursinho Pré-Vestibular/Enem do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Palmas terminam nesta segunda-feira, 8. O curso visa preparar os candidatos para os vestibulares tradicionais e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já que as aulas em todo o estado estão suspensas por conta da pandemia da Covid-19. As aulas também começam na seg...