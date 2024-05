Vida Urbana Inscrições estão abertas para estágios no Tribunal do Trabalho; bolsas chegam a R$ 1,2 mil Oportunidades são para cadastro reserva para estágios em nível superior e nível médio

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª Região está com um processo seletivo para preencher 237 vagas de cadastro reserva para estágios em nível superior e nível médio, com oportunidades para o Distrito Federal e Tocantins. As inscrições vão até 3 de junho e podem ser realizadas pelo site da Corte. Para mais informações acesse aqui . Poderão participar estudantes que estiverem com matrícula e frequên...