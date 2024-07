Vida Urbana Inscrições estão abertas para concursos em 2 prefeituras do Tocantins; salários chegam a R$ 5,8 mil Organização dos certames está sob responsabilidade do Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa LTDA

A partir desta segunda-feira (8), estão abertas as inscrições para os concursos públicos das Prefeituras de Itacajá e Pugmil. A organização dos certames está sob responsabilidade do Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa LTDA (ICAP). Leia também: - Prefeitura no Tocantins abre concurso com mais de 60 vagas e salário de até R$ 3,8 mil - Prefeitura no Tocantins abre concurso para educação, saúde e quadro administrativo; Veja os car...