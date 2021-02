Vida Urbana Inscrições em seleção do Programa Cartão do Estudante 2021 terminam nesta sexta-feira Para confirmar a inscrição, o estudante deverá acessar o edital e enviar todos os documentos em formato PDF

s inscrições para o processo de seleção do Cartão do Estudante 2021 terminam nesta sexta-feira, 26. Para se inscrever, o aluno deverá acessar o edital, no site da Prefeitura de Palmas, verificar se atende aos requisitos e confirmar a inscrição enviando os documentos para o e-mail: cartaodoestudante2021@gmail.com. Conforme o Executivo Municipal, o estudante precis...