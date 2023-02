Vida Urbana Inscrições do vestibular da UFT para o segundo semestre de 2023 começam nesta sexta-feira, 17 São 766 vagas distribuídas entre 41 cursos de graduação; inscrições devem ser feitas pelo site; custo é de R$ 140

As inscrições do vestibular da Universidade Federal do Tocantins (UFT) para o segundo semestre de 2023 começam nesta sexta-feira, 17. Conforme o edital, ao todo são 766 vagas distribuídas entre 41 cursos de graduação, dos cinco câmpus da UFT e dois da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), e ofertadas para candidatos nas categorias de ampla concorrência e ...