Vida Urbana Inscrições do vestibular da UFT para o primeiro semestre de 2023 terminam nesta segunda-feira, 5 Interessados podem se inscrever até às 17h desta segunda-feira, 5, via internet, na página da coordenação de processos seletivos

As inscrições do Vestibular da Universidade Federal do Tocantins (UFT), para o primeiro semestre de 2023, terminam às 17 horas desta segunda-feira, 5. O edital oferta 948 vagas distribuídas entre 50 cursos de graduação. A aplicação das provas está prevista para o dia 23 de outubro e a data provável para divulgação do resultado é dia 6 de dezembro. De accrdo com ...