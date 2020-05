Vida Urbana Inscrições do #TOnoEnem 2020 são abertas novamente e aulas online da 1ª semana estão disponíves Mais de 22 mil estudantes inscritos preparatório para o Enem já podem começar a acessar as atividades que neste ano vem por meio da campanha TO de casa NO ENEM’ e visa atender os matriculados na 2ª e 3ª série do ensino médio

Com mais de 2,24 mil estudantes da rede estadual de ensino inscritos, o #TOnoEnem abre uma nova chamada de inscrições nesta quarta-feira, 20, para que mais alunos matriculados na 2ª e 3ª série do ensino médio possam ser atendidos. Neste ano, o projeto da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) chega com a campanha ‘TO de casa NO ENEM’ devido a p...