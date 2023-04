Redação Jornal do Tocantins

As inscrições para o processo seletivo que oferta 80 vagas para o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus de Palmas, começam nesta sexta-feira, 28.

De acordo com o edital, são 40 vagas para o curso de atendimento integrado ao ensino médio, 40 para manutenção e operação de computadores integrado ao ensino médio, nó período noturno. As inscrições seguem até 23 de junho, de forma presencial ou por meio do link: http://www.ifto.edu.br/palmas.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar ou enviar o requerimento de inscrição devidamente preenchido. Também deverá informar o número do documento de identificação (RG) e do CPF, bem como todos os dados obrigatórios requeridos no preenchimento do formulário de inscrição.

Os interessados devem ter o ensino fundamental completo, comprovado no ato da matrícula e idade acima dos 18 anos.

A seleção para os cursos somente será realizada por sorteio no dia 24 de junho, caso o número de interessados supere o número de vagas ofertadas.

Serão sorteados todos os candidatos, dos quais considerados selecionados aqueles sorteados dentro do número de vagas ofertadas e suplentes os demais.

As matrículas da 1ª chamada começam no dia 27 e terminam no dia 29 de junho.