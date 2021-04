Vida Urbana Inscrições do primeiro semestre para o Sisu terminam nesta quarta-feira (14) Divulgação do resultado está prevista para o dia 16 de abril

Termina nesta quarta-feira (14), às 23h59, o prazo de inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2021. Os estudantes devem realizar as inscrições, exclusivamente, por meio da página do programa na internet, utilizando o mesmo login cadastrado no portal de serviços do governo federal. O Sisu é...