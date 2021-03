Vida Urbana Inscrições do concurso do Corpo de Bombeiros devem ser pagas até esta segunda-feira Certame tem remuneração inicial prevista para cadetes de R$ 4.805,62, válida durante o período de formação de três anos.; após a conclusão para Aspirante a Oficial, o valor será reajustado para R$ 8.952,33

A taxa de pagamento dos candidatos inscritos no concurso público do Corpo de Bombeiros do Tocantins vence nesta segunda-feira, 22. Desta forma, os interessados que não pagarem até esta data estarão automaticamente excluídos do processo seletivo. Conforme os Bombeiros, o pagamento do boleto de inscrições é fundamental para garantir a realização da prova. O exame ...