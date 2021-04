Vida Urbana Inscrições de PSC 2021 da UFT terminam nesta segunda e na terça abre certame para ingresso pelo Sisu Ambas as oportunidades ofertam quase 950 vagas, cada

Termina nesta segunda-feira, 5, o prazo para as inscrições no Processo Seletivo Complementar (PSC) 2021/1 da Universidade Federal do Tocantins. O edital de nº 192/2021 oferta 948 vagas para ingresso em 50 cursos de graduação diferentes e distribuídos nos câmpus de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis. Os interessados...