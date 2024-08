Vida Urbana Inscrições abrem nesta terça-feira para vestibular da UFT; veja os cursos para as mais de 700 vagas O prazo vai até o dia 17 de novembro e traz como novidade o curso de Medicina Veterinária, que será ofertado no Câmpus de Gurupi

As inscrições do vestibular para o primeiro semestre de 2025 da Universidade Federal do Tocantins (UFT), se iniciam nesta terça (20). O edital oferece 718 vagas para 37 cursos. O processo seletivo traz como novidade o curso de Medicina Veterinária que será ofertado no Câmpus de Gurupi. De acordo com o edital, as inscrições poderão ser feitas do dia 20 de ago...