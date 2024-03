O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) está com inscrições abertas para dois processos seletivos para a contratação de professores substitutos. As vagas são destinadas à área de Zootecnia, na unidade de Araguatins, e à área de Arte e Informática, na unidade de Formoso do Araguaia, uma vaga para cada área.

Os salários variam de R$ 3.412,63 a R$ 7.363,94, além de benefícios, conforme a titulação e a carga horária do candidato aprovado.

Para mais informações sobre o processo seletivo da área de Arte e Informática acesse aqui

Para mais informações no processo seletivo na área de área de Zootecnia acesse aqui

O número máximo de aprovados/classificados nos processos seletivos é de seis candidatos, podendo ser chamados conforme a necessidade.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 24 de março, mediante o envio da documentação exigida no edital de cada seleção, juntamente com o formulário de inscrição.

Os interessados na vaga referente à área de Zootecnia devem formar um cadastro reserva e enviar a inscrição para o e-mail: seletivoaraguatins@ifto.edu.br Já para as áreas de Informática e Artes, a inscrição deve ser encaminhada para o e-mail: seletivoformoso@ifto.edu.br

Ambos os processos seletivos serão realizados em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório: a primeira consiste na Prova de Desempenho Didático e a segunda na Prova de Títulos.

Após o encerramento do período de inscrições, a comissão organizadora do Processo Seletivo Simplificado analisará os pedidos de inscrição e publicará, no site do IFTO