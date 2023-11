Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que oferta 10 vagas no Mestrado Acadêmico em Ciência e Tecnologia de Alimentos, da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O curso é gratuito, e é oferecido na cidade de Palmas.

De acordo com a UFT, as inscrições devem ser feitas online, via formulário eletrônico (https://forms.gle/LMvubZmrXLLBHsWv8), até o dia 26 de janeiro. O candidato deve estar logado em uma conta google para preencher o documento.

Ainda conforme a universidade é preciso anexar os documentos solicitados em PDF, tais como a cópia do formulário de inscrição, o quadro de atribuição de pontos do currículo, currículo Lattes atualizado, histórico escolar da graduação e Plano de trabalho. Os documentos podem ser encontrados nos anexos do edital de abertura.

Linhas de pesquisa

O mestrado trabalha com duas áreas de pesquisa: a primeira, Biotecnologia e Microbiologia de Alimentos, busca a otimização a produtividade e da qualidade de alimentos e de insumos industriais através de processos fermentativos e de ferramentas de biologia celular e molecular; tratamento biológico de rejeitos da indústria de alimentos; aproveitamento e valorização de resíduos e coprodutos da indústria de alimentos; desenvolvimento de alimentos funcionais, contendo pré e probióticos; entre outros.

A segunda linha, são as cadeias produtivas e eco-desenvolvimento: estudo das propriedades físicas, químicas, físico-químicas e bioquímicas de matérias primas, oriundas da região da Amazônia Legal, com foco no seu aproveitamento integral, ou seja, in natura ou processado para agregação de valor, incluindo coprodutos, além do seu comportamento pós-colheita e armazenamento.

Ainda conforme o edital, o resultado provisório está previsto para ocorrer no dia 16 de fevereiro de 2024, e o definitivo no dia 20 do mesmo mês, no site da UFT.

As matrículas devem ocorrer no entre os dias 22 e 29 de fevereiro no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min.