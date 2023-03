A Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), está com inscrições abertas para o processo seletivo de escolha do Hino Oficial da UFT (letra e música). O autor do hino selecionado pela Comissão Avaliadora receberá uma premiação de R$3 mil. As inscrições seguem até o dia 17 de abril.

De acordo com o edital, podem concorrer à seleção proponentes da comunidade acadêmica e externa, maiores de 18 anos, em inscrições individuais ou coletivas (com coautoria) que devem ser realizadas via internet.

Para as inscrições coletivas, apenas um dos candidatos será o responsável pela submissão de todos os documentos necessários para inscrição e também o (a) representante legal do coletivo, a quem a PROEX recorrerá para responder formalmente pela inscrição.

A temática específica do concurso consiste na associação de valores, virtudes e legado (passado, presente e futuro) da UFT.

O maestro Bruno Barreto, diretor de Extensão e Cultura da Proex, disse por meio de assessoria que para participar do concurso, não é necessário ser musicista profissional ou comprovar qualquer experiência na área. Segundo ele, "o importante é conseguir traduzir em versos, em música, o que esta instituição representa na vida das pessoas, conforme critérios estabelecidos no edital".

Ainda de acordo com o edital, letra e música deverão ser inéditas, além disso, a letra do Hino deve observar as normas da língua padrão, como clareza e concisão, e evitar vícios de linguagem. Entre outros critérios previstos no documento.

O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no dia 11 de maio. O Hino escolhido será apresentado à comunidade no mesmo mês, na celebração de 20 anos da UFT.