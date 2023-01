Vida Urbana Inscrições abertas para a escolinha de futebol do Projeto Vencedores, em Araguaína As aulas ocorrem em oito campos públicos que recebem manutenção; inscrições seguem até o preenchimento das turmas

Estão abertas as inscrições para o Projeto Vencedores de iniciação esportiva na modalidade de futebol, em Araguaína, região norte do estado. De acordo com a prefeitura do município, não há limite máximo de vagas, mas as turmas precisam de uma quantidade mínima de 20 alunos para iniciar as atividades. O projeto recebe alunos de 7 a 17 anos, devidamente matriculados, p...