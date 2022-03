Vida Urbana Inquérito sobre morte de idoso é concluído; processo corre em segredo de Justiça De acordo com o delegado responsável pelo caso, Clecyws Antônio de Castro Alves, o laudo médico pericial confirmou que o coração da vítima não estava no corpo, todavia, a polícia disse que não se pode afirmar o ato de canibalismo, já que não é possível confirmar se houve a ingestão do órgão pelos suspeitos

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 68ª Delegacia de Polícia de Miracema, concluiu o inquérito do crime bárbaro que ocorreu no dia 27 do mês passado, em Dois Irmãos, região central do Estado, e que vitimou um idoso de 62 anos. A corporação caracterizou o crime como latrocínio, vilipêndio (humilhação) de cadáver e corrupção de menores. A partir...