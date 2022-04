Vida Urbana Inquérito de assalto a posto de combustíveis é concluído e dois são indiciados Um dos suspeitos está preso e o paradeiro do segundo está sendo investigado

A Polícia Civil concluiu o inquérito de um assalto a um posto de combustíveis e indiciou dois suspeitos, de 24 e 25 anos, um dos envolvidos foi preso durante as investigações. O crime ocorreu em fevereiro em um estabelecimento de Paraíso do Tocantins. Conforme a Polícia Civil, no dia do crime, os dois suspeitos, armados em uma motocicleta, teriam abordado os fun...