Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 18ª Delegacia de Ananás, concluiu o inquérito da morte de um adolescente de 13 anos, que foi atropelado por um carro quando seguia com colegas para a Exposição Agropecuária de Ananás, na madrugada de sexta-feira, 13.

Investigações comandadas pelo delegado Carlos Eduardo Estrela, indicam que logo após o fato, os policiais civis deram início às investigações e se concentraram na identificação e localização do responsável pelo ocorrido. Segundo a PC, após diligências, chegaram à conclusão de que o suspeito do atropelamento seria um adolescente de 14 anos de idade que dirigia o veículo do pai, sem a autorização.

De acordo com a PC, o veículo guiado pelo menor, no dia dos fatos, também atingiu e feriu gravemente um adolescente de 15 anos, que foi hospitalizado, mas conseguiu sobreviver.

A Polícia Civil do Tocantins ainda faz um alerta aos pais ou responsáveis por pessoas menores de idade “no sentido de aumentar a vigilância, bem como monitorar suas ações, para que tragédias como essa não voltem a acontecer”.