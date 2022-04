Vida Urbana Inquérito aponta que Ruan cometeu estelionato e queria mostrar generosidade e riqueza Polícia Civil ainda frisou que o homem subdividiu suas doações em quatro núcleos, sendo eles

Nesta sexta-feira, 29, após a finalização do inquérito envolvendo Ruan Pamponet Costa, 42 anos, a Polícia Civil afirmou que o homem, conhecido como Golpista do Restaurante, praticou o crime de estelionato em um restaurante, localizado na Praia da Graciosa, em Palmas, no último dia 21. Segundo a polícia, a corporação também verificou que para além da obt...