Redação Jornal do Tocantins

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade do ar neste domingo, 20, para o Tocantins e para municípios dos estados vizinhos: Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

Com o tempo quente e seco, a umidade relativa do ar pode variar entre 30 e 20% e os riscos à saúde e à incêndios florestais são baixos. O aviso começou às 9h53 e segue até as 21h deste domingo.

Na capital Palmas, a temperatura máxima é de 37º e a umidade mínima de 15%. A previsão é de poucas nuvens com névoa seca e vento fraco a moderado.

A baixa umidade e a temperatura alta são características dessa época do ano, por isso, o Instituto orienta a população sobre cuidados com a saúde como evitar atividades físicas excessivas e a exposição ao sol, beber bastante líquido, usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente, entre outros.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.