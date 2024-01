O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas fortes em parte do estado com início nesta segunda-feira, 8, até as 10h da manhã de terça-feira, 10. Durante este período, podem ser registradas chuvas entre 50 mm/h a 100 mm/h.

São 81 municípios com alerta, entre eles estão Palmas e Gurupi. Há risco de cortes de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Nas três maiores cidades do estado, a máxima chega a 34ºC e a mínima em 23ºC, conforme o Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos. Na capital, a previsão é de chuva fraca pela manhã e à tarde durante essa semana. Em Araguaína, no norte do estado, a semana será de chuva, com máxima de 28.9 ºC e mínima de 23.7ºC .Em Gurupi, no sul do Tocantins, terá chuva intensa no início da tarde de quarta-feira, 10, com máxima de 30ºC e mínima de 23.3 ºC.

Cuidados durante os alertas

O Inmet orienta que em tempestades é preciso ter atenção para evitar acidentes:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Para mais informações ou emergências, basta ligar para a Defesa Civil (199) e para o Corpo de Bombeiros Militar (193).