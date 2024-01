O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um aviso nesta quarta-feira, 4, às 10h, com previsão de chuvas intensas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h que deve durar até às 10h desta sexta-feira, 5.

O Inmet alerta para “risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas”. O aviso inclui os municípios tocantinenses: Aliança, Aurora, Bandeirantes, Bom Jesus do Tocantins, Brasilândia, Cariri, Colinas do Tocantins, Conceição do Tocantins, Crixás, Divinópolis, Dois Irmãos, Itaporã, Jaú, Lagoa do Tocantins, Marianópolis, Miracema, Monte Santo, Paraíso do Tocantins,Pindorama, Ponte Alta do Tocantins,Porto Alegre do Tocantins,Santa Maria, Santa Rita do Tocantins, Santa Rosa, Santa Tereza, São Félix do Tocantins, São Salvador e Taipas do Tocantins.

El Nino

O fenômeno El Nino, definido como o aquecimento do oceano Pacífico, deve impactar o Tocantins até meados de abril. Neste mês de janeiro, a previsão é a variação de ondas de calor, chuvas intensas, ventos fortes e descargas elétricas, conforme divulgou a Energisa, distribuidora de energia elétrica do estado.

“Os tocantinenses têm enfrentado episódios de eventos climáticos extremos nos últimos meses, como ventos de 100 km/h e temperaturas até 5 °C acima da média”, lembrou a concessionária.

Um dos episódios ocorreu em Talismã, sul do Estado, no final da tarde de 27 de dezembro. Naquele dia uma ventania atingiu o entorno do município, com queda de granizo e rajadas de vento que atingiram 100km/h. A cidade estava sob alerta de emergência devido a seca.

Conforme a Energisa, as condições climáticas impactam também a agricultura, a economia e o fornecimento de energia. Em Talismã, por exemplo, houve prejuízos em 95% das áreas plantadas, 45% das áreas de pastagens e cerca de 750 pessoas acabaram afetadas.

“Enfrentamos desde interrupção de energia em decorrência dos ventos, que causam impacto direto na rede elétrica e a elevação do consumo durante os períodos de onda de calor”, divulgou.

Orientações

A concessionária orientou a retirar os equipamentos elétricos das tomadas durante as tempestades para evitar choques. “Em locais com possibilidade de enchentes ou alagamentos, é essencial deixar o disjuntor desligado e jamais tocar em fiação ou cabos rompidos”, disse a coordenadora de saúde e segurança da Energisa Tocantins, Luciana Teixeira, por meio da assessoria.

A empresa também orientou manter distância da rede elétrica, caso “aviste cabos rompidos por galhos ou outras coisas lançadas pelo vento nos fios de energia”.

Para informar ocorrências de falta de energia, a população deve usar canais digitais: aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular), atendente virtual pelo WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br ou pela Agência Digital pelo site energisa.com.br.