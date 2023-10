O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu alerta de mais uma onda de calor com alerta vermelho de "grande perigo" até a próxima segunda-feira, 23, com previsão de temperaturas 5ºC acima da média do período e riscos potenciais à saúde no Centro-Oeste do país, com calor e ar seco intensos neste fim de semana, inclusive para o Tocantins onde os termômetros devem marcar acima dos 40ºC.

Para este sábado, 21, o Inmet emitiu alerta de perigo potencial de baixa umidade relativa do ar que pode variar entre 20% e 30% até às 20 horas e orienta para que as pessoas bebam bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Segundo a Climatempo, uma grande massa de ar seco predomina sobre a região e atinge ainda o Sudeste e o Nordeste. Como consequência, essas áreas devem ter dias com poucas nuvens, sem chuva e com bastante calor.

Para mais informações ou em casos de emergências é só entrar em contato gratuitamente por telefone com o Corpo de Bombeiros Militar (193) ou com a Defesa Civil (199) .