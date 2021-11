O tocantinense deve se preparar para tempestades que devem cair entre a noite deste domingo, 31, e esta segunda-feira, 1° de novembro. É o que alertam dois avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em parte do Estado, as chuvas são consideradas, segundo o órgão, com perigo em potencial –alerta amarelo - em aviso que começou às 11 horas deste domingo e segue ato mesmo horário do primeiro dia de novembro. Neste, pode cair entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia de chuva, e ventos intensos (40-60 km/h).

O segundo aviso, com grau de severidade em perigo, é válido para o mesmo período e, com volume de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os avisos também atingem grande parte do País.

Quanto à temperatura, o clima varia entre 32° e 23° na Capital. Em Araguaína, região Norte, a temperatura vai de 23° a 35° e o Sul, em Gurupi, de 32° a 22°.

Cuidados

O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em casa, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

No caso de qualquer acidente ou intercorrência peça ajuda à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).